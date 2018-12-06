بالفيديو ..بلماضي يتحصل على ديبلوم AFC PRO

تحصل الناخب الوطني جمال بلماضي على شهادة تدريبية جديدة تضاف إلى الشهادات التي حاز عليها خلال تجربته القصيرة في مجال الكوتشينغ.

وتحصل بلماضي على أعلى شهادة علمية في تدريب كرة القدم بالعام AFC pro،ؤالتي نظمها الاتحاد القطري بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدار عام كامل في العاصمة الدوحة.

وجاء تكريم بلماضي في الحفل الختامي للدورة من خلال مدير إدارة التطوير بالاتحاد القطري فهد ثاني، والمحاضر الدولي الألماني إيريك ريتمولر الذي أشرف على الدورة.

وأشاد ثاني بمشاركة بعض كبار المدربين وسط الدارسين بالدورة البالغ عددهم 26 مدربا، ومنهم جمال بلماضي الذي كان مدربا لفريق الدحيل بدوري نجوم قطر حتى نهاية الموسم الماضي.

ومن جانبه أثنى المحاضر ريتمولر على التزام وفكر وفلسفة المدرب الجزائري، الذي وضح بجلاء خلال التدريبات العملية بالدورة.

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