بالفيديو.. بلماضي يجتمع بليريس في أول حصة تدريبية للخضر

تُجرى في هاته اللحظات أول حصة تدريبية للمُنتخب الوطني خلال التربص الذي انطلق اليوم تحسبا لوديتي مالي والسويد.

وعرفت الحصة التي تُجرى بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى قبل بدايتها اجتماع الناخب الوطني، بالوافد الجديد، مهدي ليريس.

كما ضم الاجتماع القصير بين الطرفين في نهايته رئيس الفاف، جهيد زفيزف، الذي رحب بلاعب فريق سامبدوريا الايطالي.

ويبدو أن الرجل الأول في العارضة الفنية للخضر، جمال بلماضي، يُريد وضع، ليريس، في أفضل الظروف منذ التربص الأول.