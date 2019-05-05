بالفيديو.. “بلماضي” يحسم مصير “عوار” من “الكان” !!

وضع الناخب الوطني “جمال بلماضي” النقاط على الحروف بخصوص قضية لاعب “أولمبيك ليون””حسام عوار”.

وقال “بلماضي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “تريبون سبورتس” في قناة “بيين سبورتس” القطرية.

“لم أقابل عوار من قبل لكنني أعرف موقفه، هو معني بالمشاركة رفقة المنتخب الفرنسي في كأس أوروبا للأمال الصيف المقبل لذلك لن يكون حاضرا في الكان”.

“لا أريد أن أقنع حسام عوار باللعب للجزائر لأنه في الأخير هو إختياره الشخصي”.