بالفيديو.. بلماضي يحط الرحال بالجزائر تحسبا لمواجهة زيمبابوي

وصل الناخب الوطني جمال بلماضي أمسية اليوم الأحد، إلى الجزائر، تحسبا للمواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني أمام نظيره الزيمبابوي.

وسيشرف جمال بلماضي على تربص المنتخب الوطني، الخاص بمواجهتي زمبابوي (ذهاب واياب)، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ومن جهة أخرى بدأ توافد لاعبي الخضر إلى الجزائر، أين كان الحارس عز الدين دوخة، أول الوافدين.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره الزمبابوي، يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري بملعب “5 جويلية”، قبل يطير إلى زيمبابوي لخوض مواجهة العودة في الـ 16 من نفس الشهر.