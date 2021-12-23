بالفيديو.. بلماضي يحقّق حلم الطفل المعجزة الجزائري محمد منتصر

حقّق الناخب الوطني جمال بلماضي حلم مناصر المنتخب الوطني محمد منتصر بالله، ابن مدينة تقرت في الجنوب الجزائري.

ووعد بلماضي الطفل بزيارته مجددا في مدينته في تقرت، حيث قال “قلت لكم نجي نزوركم، لكن هذه المرة سأجسد وعدي في زيارتكم إلى مدينتك”.

كما طالب والد الطفل من مهندس التتويج بكان 2019. بقيادة المنتخب للتأهل مجدّدا إلى مونديال كأس المقبل الذي سيجري بقطر في 2022. أين قابله بلماضي بابتسامة عريضة وردّد كلمة ” إن شاء الله”.

كما يشار إلى ان الطفل الجزائري معروف عليه. بـ “الطفل المعجزة” بعدما فقد نصف جسده السفلي، في حادثة سير في صغره، و هي الإعاقة التي تحدّاها الجزائري وأصر على الإلتحاق بمقاعد الدراسة في الجامعة إختصاص “هندسة الإتصال” بالدوحة.

يذكر، أن بلماضي كشف في عدة مناسبات جانبه الإنساني ليعيده مجدّدا مع الطفل ذوري الإحتياجات الكبيرة.

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