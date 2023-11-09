بالفيديو.. بلماضي يحل بجامعة الجزائر (3) بدالي ابراهيم

حلّ الناخب الوطني جمال بلماضي، صباح اليوم الخميس، بجامعة دالي ابراهيم بالجزائر العاصمة، أين سيلقي محاضرة أمام طلاب و أساتذة معهد التربية البدنية.

وستخصص هذه المحاضرة التي سينشطها بلماضي، تحت عنوان “التحضيرات لكأس أمم إفريقيا 2019 وعوامل النجاح.”

وسيتطرق مدرب الخضر، خلال هذه المحاضرة، لجميع المراحل التحضيرية التي أشرف عليها، قبل تتويجه مع المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا.

هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، ستكون فرصة لطلاب، وأساتذة معهد التربية البدنية، للاستفادة من تجربة الناخب الوطني، لاكتساب خبرة إضافية.