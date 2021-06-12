بالفيديو.. بلماضي يرد بالثقيل على سؤال مُستفز من “التوانسة”

رد الناخب الوطني جمال بلماضي، وبالثقيل على صحفي التلفزيون الرسمي التونسي، بعد الفوز المُقنع الذي حققه أشباله بهدفين نظيفين على حساب نسور قرطاج في عقر ديارهم. وإستفز الزميل التونسي الرجل الأول في الخضر، عندما إعتبر بأن الفضل في الأهداف التي سجلها المُحاربون سريعا يعود لعدم دخول أصحاب الأرض في اللقاء منذ بدايته.

وجاء الرد قويا من أفضل مُدرب في إفريقيا :”لا ليست تونس التي أهدتننا الفوز في النصف الساعة الأولى، ولكننا كنا الأفضل وفرضنا منطقنا منذ البداية، أؤكد لكم بأننا كنا قادرين على الفوز بثلاثية أو رباعية دون إشكال، لقد كنا الأقوى فوق المُستطيل الأخضر”.

وصنعت خرجة “الكوتش جمال” الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي، بإعتباره كان صريحا ومُباشرا في رده ولم يُجامل مُستجوبه، في عقلية تجعله المحبوب رقم واحد بالنسبة للجزائريين، وتفسر الشخصية التي فرضها داخل مجموعة الخضر وأعطت ثمارها خلال الأعوام الماضية