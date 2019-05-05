بالفيديو.. بلماضي يرد على إمكانية التدريب في فرنسا !!

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي عدم إهتمامه بالتدريب في البطولة الفرنسية حاليا مؤكدا أنه لم يتلقى أي إتصال من قبل.

وقال “بلماضي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “تريبون سبورتس” الذي يُبث على قناة “بيين سبورتس” الفرنسية.

“لم يتصل بي أي فريق من قبل للتدريب في فرنسا ولا أدري إن كان ذلك هدفا بالنسبة لي ،في الحقيقة لست مُهتما بهذا الشيئ في الوقت الراهن”.

“حتى أكون صريحا معكم تكونت في فرنسا ولعبت في فرنسا لكني لم أفكر كثيرا في تدريب إحدى الفرق الفرنسية”.