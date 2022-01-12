بالفيديو.. بلماضي يرد على مُساندة الشعب الجزائري للمُنتخب بعد تعثر سيراليون

رد الناخب الوطني جمال بلماضي، بطريقة مُباشرة على دعم الشعب الجزائري له عقب تعثر سيراليون أمس الثلاثاء.

بلماضي قال منذ قليل في تصريحات للنهار:”لا يُمكن تغليط الشعب الجزائري، فهو يعرف كل شيئ ويعلم بأن اللاعبين يُقاتلون دائما من أجل الفوز”.

“نجد تنافسا شديدا على كافة الأصعدة وحتى خارج أرضية الميدان، نحن المُنتخب المُستهدف من الجميع، ويتم الحديث علينا طيلة اليوم”.

“نحن نتحمل مسؤوليتنا كمرشح أول للتتويج باللقب القاري، وهذا الأمر سيمنحنا الخبرة في المستقبل وفي الوقت الحالي، وسنجعل الشعب الجزائري فخورا بنا”.

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وجه قائد المُنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” رسالة للشعب الجزائري بعد تعثر الخضر أمام سيراليون.

نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي نشر صور المواجهة التي جرت ظهر اليوم الثلاثاء.

وأرفق محرز الصور التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بعبارة.

“لم تكن البداية التي أردناها ولكننا نعلم أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل.. تحيا الجزائر”.