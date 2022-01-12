بالفيديو.. بلماضي يرد على مُساندة الشعب الجزائري للمُنتخب بعد تعثر سيراليون
رد الناخب الوطني جمال بلماضي، بطريقة مُباشرة على دعم الشعب الجزائري له عقب تعثر سيراليون أمس الثلاثاء.
بلماضي قال منذ قليل في تصريحات للنهار:”لا يُمكن تغليط الشعب الجزائري، فهو يعرف كل شيئ ويعلم بأن اللاعبين يُقاتلون دائما من أجل الفوز”.
“نجد تنافسا شديدا على كافة الأصعدة وحتى خارج أرضية الميدان، نحن المُنتخب المُستهدف من الجميع، ويتم الحديث علينا طيلة اليوم”.
“نحن نتحمل مسؤوليتنا كمرشح أول للتتويج باللقب القاري، وهذا الأمر سيمنحنا الخبرة في المستقبل وفي الوقت الحالي، وسنجعل الشعب الجزائري فخورا بنا”.
طالع أيضا: أول رسالة من محرز للشعب الجزائري بعد تعثر سيراليون
وجه قائد المُنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” رسالة للشعب الجزائري بعد تعثر الخضر أمام سيراليون.
نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي نشر صور المواجهة التي جرت ظهر اليوم الثلاثاء.
وأرفق محرز الصور التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بعبارة.
“لم تكن البداية التي أردناها ولكننا نعلم أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل.. تحيا الجزائر”.
طال أيضا: ليلة مواجهة سيراليون.. محرز يوجه رسالة قوية
وجه النجم الدولي الجزائري رياض محرز رسالة قوية ليلة مواجهة سيراليون الأولى في الكان.
قائد الخضر نشر صورة له من الحصة التدريبية لأبطال إفريقيا التي جرت اليوم الإثنين بدوالا الكاميرونية.
كما أرفق نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعبارة:”دعنا ننطلق إن شاء الله”.
ويواجه الخضر منتخب سيراليون غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب جابوما في افتتاح مشوارهم في الكان.
شنقريحة يُحفز الخضر وبلماضي بعد البداية المخيبة في الكان
وجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي “سعيد شنقريحة” رسالة خاصة للمُنتخب الوطني الجزائري عقب التعثر أمام سيراليون.
وأعرب شنقريحة عن تشجيعه المطلق لأشبال المدرب الوطني جمال بلماضي في قادم المواعيد انطلاقا من مواجهة غينيا الاستوائية.
كما تمنى شنقريحة للخضر انتصارات لاحقة في باقي المقابلات و الاحتفاظ باللقب الافريقي.
طالع أيضا: نجم السيتي يلتحق بالخضر في الدوحة
تواجد قائد الخضر رياض محرز صبيحة اليوم بالفندق الذي يقيم به “الخضر” بالدوحة استعدادا لتنقله رفقة زملائه إلى الكاميرون اليوم.
ومن المنتظر أن يشرع محرز في التدريبات رفقة الكتيبة الوطنية بدوالا الكاميرونية بعدما تعذّر عليه الالتحاق بتربص الدوحة. كما كان محرز قد عقد قرانه مع زوجته عارضة الأزياء تايلور وورد في دبي.
بعد مدة من إعلان ارتباطه رسميا، بعارضة الأزياء تايلور وارد، رسم الدوي الجزائري رياض محرز، زواجه وفق الشريعة الإسلامية.