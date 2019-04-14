بالفيديو..بلماضي يرفع التحدي: “سننتقل إلى القاهرة من أجل التتويج باللقب”

رفع الناخب الوطني جمال بلماضي التحديث من خلال تأكيده أن هدف المشاركة في نهائيات كأس امم إفريقيا 2019 ستكون من أجل التتويج باللقب.

وأجرى الناخب الوطني جمال بلماضي حوارا مطولا مع موقع سوبر كورة تحدث من خلاله عن حظوظ الخضر في التأهل قائلا:

” هناك العيد من المنتخبات المرشحة للفوز، على غرار المنتخب المصري الذي يتمتع بالخبرة في منافسة كأس أمم إفريقيا وسبق له وأن توج باللقب في العديد من المناسبات”.

وأضاف: “كما أرشح منتخبات أخرى على غرار المغرب، تونس، ونحن هنا من أجل الفوز باللقب وهناك أيضا المنتخب النيجيري، والسنغالي”

وإختتم حديثه قائلا: “لا يمكن التكهن بهوية البطل ..من جهتنا سنتأي إلى القاهرة من أجل تقديم أفضل آداء لنا والتتويج بالبطولة”.