بالفيديو.. بلماضي يشارك لاعبيه التدريبات ويظهر فنيات عالية

باشر المنتخب الوطني أمسية اليوم الأحد تدريباته بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إستعدادا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو شهر سبتمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وشارك الناخب الوطني جمال بلماضي في الحصة التدريبية رفقة لاعبين أين أظهر مهارات فنية عالية بالرغم من تقدمه في السن (45 سنة) وإعتزاله الكرة منذ قرابة 12 سنة

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