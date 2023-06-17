بالفيديو.. بلماضي يعزي في وفاة المناصر “كادي” بتأثر شديد

قام الناخب الوطني جمال بلماضي بتعزية عائلة الفقيد “كادي” المناصر المعروف لـ “الخضر” الذي وافته المنية يوم أمس.

وقال جمال بلماضي في تصريح خص بها “النهار” بملعب جابوما “سمعنا معلومة وفاة كادي، تأثرنا كثيرا، هو مناصر يدعم فينا و يتكلم على الامور الايجابية مناصر حقيق بمعنى الكلمة”.

كما أضاف الناخب الوطني “الله يعطي الصبر لعائلته و ان شاء الله يكون من اهل الجنة، عرفته منذ أن جئت إلى المنتخب الوطني، في كل مرة يفرح، مدافع على المنتخب في كل مكان وزمان”.

وختم قائد الكتيبة الوطنية “أملك ذكريات جميلة معه، كنت عندما أراه أفرح ويحترم اللاعبين والمدرب”.

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