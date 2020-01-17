بالفيديو.. بلماضي يعود لقصف الكاف والسنغاليين!

عاد الناخب الوطني جمال بلماضي، لقصف الكاف والسنغاليين، وهذا في تصريحات لقناة “كنال+سبور إفريقيا” الفرنسية، بسب قائد تشكيلته رياض محرز.

وأكد التقني، مرة أخرى، بأنه لا يُوافق الكونفيدرالية الإفريقية، بخصوص تصنيفها الأخير لأحسن اللاعبين في القارة السمراء، خلال العام المُنقضي.

ورد بخصوص سؤال مُتعلق، بأفضل ثلاثة لاعبين في 2019 قائلا :”الثلاثي الذي إختارته الكاف، ولكن ليس بنفس الترتيب”.

ولمّح من جديد، لأحقية نجم السيتي بلقب الكرة الذهبية، وهو الذي تواجد خلف ساديو ماني ومحمد صلاح، في الترتيب النهائي.

يُذكر بأن صاحب الـ43 عاما، دخل في نقاش حاد بخصوص هذه المسألة منذ أيام مع السنغاليين باب ديوف وحبيب باي.

وأصبح المُدرب الأسبق لقطر، لا يُضيع أي فُرصة للإشادة بجناحه الطائر، والتأكيد على أنه على رأس هرم نجوم القارة السمراء.