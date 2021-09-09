بالفيديو.. بلماضي يغادر الجزائر ويضرب موعدا للاعبيه في التربص المقبل

غادر الناخب الوطني، جمال بلماضي أرض الوطن، بعد انتهاء التربص الأول للخضر والذي تخللته مبارتي جيبوتي وبوركينا فاسو.

وسجل بلماضي تواجده صباح اليوم الخميس، بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، أين شدّ الرحال إلى قطر للالتحاق بعائلته.

ويأتي هذا بعد اختتام تربص المنتخب الوطني، الخاص بتصفيات مونديال 2022، والذي نجح فيه الخضر في تحقيق الفوز أمام جيبوتي (8-0)، والعودة بالتعادل في المواجهة التصفوية الثانية أمام بوركينا فاسو (1-1).