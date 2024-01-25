بالفيديو.. بلماضي يغادر مقر “الفاف” بعد ترسيم فسخ عقده

اجتمع المدرب جمال بلماضي، أمسية اليوم الخميس، مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بمقر “الفاف”.

ودام هذا الاجتماع بين جمال بلماضي، ووليد صادي، بمقر “الفاف”، قرابة ساعتين، اتفق فيه الطرفان على طريقة فسخ العقد.

ويأتي هذا بعد اخفاق بلماضي، مع المتخب الوطني، في تجاوز الدور الاول من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، بكوت ديفوار.

يذكر أن جمال بلماضي، نجح خلالها اشرافه على المنتخب الوطني، في اهداء الجزائر ثاني لقب قاري في تاريخها، وفي المقابل، فشل في التأهل لمونديال قطر، وأقصي في مناسبتين على التوالي من الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.