بالفيديو.. بلماضي يكشف أسرار التأهل لمونديال قطر

تحدث الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن صعوبة التأهل لمونديال 2022 بقطر مُبرزا الأسرار والعوامل الكفيلة بمنح زملاء محرز ورقة العبور للمحفل العالمي.

“بلماضي” قال في تصريحات للموقع الرسمي للفاف:”الآن سننطلق في العمل الجدي، كل مباراة من التصفيات ستكون بمثابة معركة كبيرة لأن التأهل للمونديال سيكون في المزاد”.

“نحن متفائلون وسنضع كل مالدينا من قوة في هذه التصفيات من أجل بلوغ المباراة الفاصلة”.

“سنعمل على تقوية نقاط قوتنا وكذا القضاء على نقاط ضعفنا، مشوار التصفيات سيكون طويل وشاق وسنآخذ جميع المباريات بجدية”.

“رغم تتويجنا بكأس أمم إفريقيا عُدنا للعمل بعدها مباشرة من أجل مواصلة تحقيق أهدافنا المستقبلية”.

“سندرس جيدا المنتخبات التي سنواجهها في المجموعة.. بالتوفيق لنا وبالتوفيق للجزائر”.