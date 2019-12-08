بالفيديو.. “بلماضي” يكشف حقيقة التحاق نجم مارسيليا بالخضر

تحدث الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن امكانية التحاق النجم الفرانكو-جزائري لفريق أولمبيك مارسيليا “ماكسيم لوباز” بالخضر مستقبلا.

“بلماضي” قال سهرة اليوم على هامش حضوره مباراة لوام ضد بوردو بملعب “فيلدروم”.

“لا لم أتحدث من قبل مع ماكسيم لوباز لكنني أعاينه مثل كل اللاعبين الذين باستطاعتهم الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري”.

“لم أقم بجس نبض ماكسيم لوباز لمعرفة موقفه من الانضمام للخضر وذلك لأسباب عديدة من بينها تواجده حاليا مع المنتخب الفرنسي للأمال”.

وختم:”لا أعلم كيف يُفكر ماكسيم لوباز، الأكيد اننا سنتابع خطواته مستقبلا ونرى ماذا سيحدث”.