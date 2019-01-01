بالفيديو.. بلماضي يكشف حقيقة علاقته مع رئيس الفاف !!

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن علاقته مع رئيس الفاف خير الدين زطشي والمناجير العام حكيم مدان رائعة.

“بالنسبة للأشخاص اللذين يُحيطون بي في المنتخب الوطني فأن أعمل معهم في ظروف رائعة ولايُمكن أن أقول العكس خاصة المناجير حكيم مدان الذي يُعتبر الأقرب إلى من ناحية العمل ونحن في إتصال مستمر وهو يضعني في أفضل الظروف.. صحيح تحدث بعض المشاكل أحيانا لكن الرغبة في العمل والنجاح موجودة”.

وَأضاف “بلماضي” في حوار حصري مع تلفزيون النهار:”نفس الأمر مع رئيس الفاف خير الدين زطشي الذي منحني الورقة البيضاء وهو الشخص المهم رفقة مدان اللذين أعمل معهم وبطريقة إحترافية”.