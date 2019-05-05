بالفيديو.. بلماضي يكشف موعد بداية التربص وإعلان قائمة الكان !!

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن موعد بداية تربص الخضر الخاص بنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بمصر.

وقال “بلماضي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “تريبون سبورتس” في قناة “بيين سبورتس” القطرية.

“لدي فكرة كبيرة عن قائمة الخضر المعنية بالكان لكنني سأنتظر إلى غاية اللحظة الأخيرة من أجل الإعلان عنها لأنني لم أحسم الأمر بخصوص بعض المناصب”.

“أنا موجود رفقة المنتخب الوطني منذ عام تقريبا لكنني قضيت رفقة اللاعبين شهرا فقط ولا أظن أنني سأغامر خلال الكان بلاعبين جدد لم يتواجدو في التربصات الماضية”.

“التربص الخاص بالكان سينطلق يوم ال27 ماي المقبل حيث سيلتحق الفوج الأول من اللاعبين خلال هذا التاريخ”.