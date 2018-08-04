بالفيديو.. بلماضي يلقى إجماع الشارع الرياضي الجزائري

الرياضة
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بالفيديو.. بلماضي يلقى إجماع الشارع الرياضي الجزائري
بقلم كريم.تيغرمت

نال الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، إجماع الشارع الرياضي الجزائري، معتبرين إياه المدرب الأمثل لتولي العارضة الفنية للخضر حاليا.

وعبرت الجماهيرالرياضية الجزائرية، عن رضاها بالخطوة التي أقدمت عليها “الفاف”، بتعين جمال بلماضي، كخليفة لرابح ماجر.

واعتبر البعض أن بلماضي، يملك الخبرة اللازمة التي تأهله لتدريب الخضر، بالنظر لما حققه طيلة العشرة سنوات الأخيرة في قطر.

وذهب البعض الآخر لأبعد من ذلك، مؤكدين أن ماضوي يملك موهبة زين الدين زيدان، سواء كلاعب سابقا، أو كمدرب حاليا.

واتفق الشارع الرياضي الجزائري، على أن بلماضي بحاجة لمنحه الوقت الكافي على المنتخب الوطني، لإعادة الخضر لمستواهم الحقيقي.


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