بالفيديو.. بلماضي يلهب ملعب وهران بحضوره في إفتتاح الألعاب المتوسطية

تواجد الناخب الوطني جمال بلماضي بملعب وهران أثناء إفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط اليوم السبت بملعب وهران.

ولقي بلماضي استقبالا كبيرا من قبل الجماهير التي تواجدت بملعب وهران لحظور الإحتفالية، أين قابل الجمهور بتحية خاصة لهم.

كما تواجد الناخب الوطني بلماضي رفقة عدد من لاعبي الخضر أبرزهم توبة. بلايلي. زرقان، الذين فضّلوا مشاركة الجزائريين الإحتفالية التي أبهرت الجميع.

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