بالفيديو..”بلماضي” ينتفض ضد أحد الطوغوليين :”واش خصّك”

إنتفض الناخب الوطني، جمال بلماضي غاضبا ضد أحد الزملاء الطوغوليين، بعدما لمّح لإمكانية تساهل الجزائر أمام “غامبيا”، في آخر جولة.

وقال الرجل الأول في “الخضر” :”مهما كانت الظروف لدينا أخلاقنا وسنحافظ عليها، وسنعلب من أجل الفوز لا غير، عند إستقبالنا لغامبيا”.

ليُواصل :”هل أقنعك هذا الرد”.

ليرد عليه “الطوغولي” :”نسبيا”.

لينتفض التقني الجزائري :”ما الذي تُريده، ما الذي يُقلقك، أنا أقول لك بأننا سنلعب من أجل الإنتصار”.

وختم :”بعد أن ضمنا التأهل لكأس إفريقيا 2019، سندخل المُواجهة بإرتياح، ولكن هدفنا واضح وهو النقاط الثلاث”.

غضب بلماضي بداية من الدقيقة الـ8و38 ثانية..