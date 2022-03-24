بالفيديو.. بلماضي ينفعل بسبب سؤال مُستفز حول إيبوسي !

فقد الناخب الوطني، جمال بلماضي، السيطرة على أعصابه خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمسية اليوم الخميس.

بلماضي لم يتقبل سؤال مُستفز طرحه صحفي كاميروني حاول من خلاله الربط بين لقاء العودة بين الخضر والكاميرون ووفاة إيبوسي.

كما رد بلماضي على الصحفي قائلا:”الندوة الصحفية كانت تمر في أفضل الظروف لكن سؤالك ليس لدي حتى الرغبة في الإجابة عليه”.

وأضاف:”لم يكن عليك الحديث عن لاعب توفي قبل 8 سنوات ليس له أي علاقة بالمباراتين الفاصلتين أمام الكاميرون.. أنا آسف وسأتوقف هنا”.