بالفيديو.. بلماضي ينفعل بشدة بسبب دولور وبونجاح!

إنفعل الناخب الوطني جمال بلماضي بشدة، عند لقائه بوسائل الإعلام، ساعات قبل المواجهة المُرتقبة أمام بوتسوانا في تصفيات الكان.

ولم يتقبل الرجل الأول في الخضر، قيام أحد الزملاء الصُحفيين، بالحديث عن دولور كخيار أول في الهجوم، رغم تواجد بونجاح.

وقاطع التقني الجزائري الحديث قائلا بالعامية :”وعلاش مُباشرة دولور”.

ليُضيف :”أهدرلنا على بونجاح”.

وظهر مُهندس التتويج بكأس أمم إفريقيا الأخيرة مُستاءً، لأنه شعر بأن إبن وهران، لا يتحصل على الثناء الذي يستحقه.

ولمس التقني نوعا من التفرقة بين لاعبيه، من خلال منح الأولوية للغجري، وهو الأمر الذي لم يتقبله تماما.

يُذكر بأن هداف نادي السد القطري، يبقى عُنصرا أساسيا غير قابل للنقاش في تشكيلة الخضر، منذ وصول بلماضي للعارضة الفنية.