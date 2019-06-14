بالفيديو.. بلماضي يوجه رسالة لأنصار الخضر من قطر

خاطب الناخب الوطني جمال بلماضي، أنصار الخضر، قبل أيام عن إنطلاق كأس أمم إفريقيا 2019، مؤكدا سعيهم لإسعاد الشعب الجزائري.

وفي حوار مقتضب، مع أحد أنصار الخضر، في قطر، صرح بلماضي: “حاليا نضع كل مجهداتنا في التحضيرات، لتقيدم أقصى ما لدينا لبلدنا”.

وأضاف الناخب الوطني، بخصوص طموحاتهم خلال “كان” مصر 2019: “إنشاء الله سنسعد الشعب الجزائري”.

وبخصوص التعادل الأخير للخضر في وديته أمام بورندي، قال بلماضي: “هذا يدخل ضمن العمل الذي نقوم به، وأنصار الخضر يدركون أننا في فترة تحضيرات”.

وختم جمال بلماضي تصريحاته: “إفريقيا ليست سهلة، ولازلنا في فترة تحضيرات فقط”.