بالفيديو.. بلماضي يوضح بشأن الوضع الصحي لآيت نوري

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن مستجدات جديدة بخصوص الوضع الصحي للظهير الأيسر ريان آيت نوري.

وصرح بلماضي لقناة النهار، اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق وفد الخضر نحو قسنطينة:”ريان آيت نوري تعرض لإصابة قوية على مستوى الرأس خلال مواجهة فريقه الأخيرة”.

وأوضح بلماضي:”لم يلتحق آيت نوري بتربص الخضر بعد، وسيقوم اللاعب بالتحاليل اللازمة على مستوى الرأس، وسنتلقى مستجدات جديدة بشأن إمكانية التحاقه بنا اليوم أو لا”.

وختم بلماضي:”سننظر في هذا الجانب بعناية رفقة الطاقم الطبي بخصوص إمكانية مشاركته أمام منتخب الرأس الأخضر”.