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بالفيديو.. بلماضي يُشارك في مباراة ما بين الأحياء بمستغانم

الرياضة
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بالفيديو.. بلماضي يُشارك في مباراة ما بين الأحياء بمستغانم
بقلم حواز عبد النور

شارك الناخب الوطني جمال بلماضي في مُباراة ما بين الأحياء بولاية مستغانم، حيث صنع بطل إفريقيا الحدث وسط أبناء مدينته أين يتواجد لأخذ قسط من الراحة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1015857

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