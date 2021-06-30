بالفيديو.. بلماضي يُشارك في مباراة ما بين الأحياء بمستغانم
شارك الناخب الوطني جمال بلماضي في مُباراة ما بين الأحياء بولاية مستغانم، حيث صنع بطل إفريقيا الحدث وسط أبناء مدينته أين يتواجد لأخذ قسط من الراحة.
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