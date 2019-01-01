بالفيديو.. بلماضي يُشعل حرب التصريحات بين الجزائر ومصر !!

يبدو أن تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي الآخيرة لتلفزيون النهار حول تفضيله جنوب إفريقيا على مصر لإحتضان المحفل الإفريقي لم تمر مرور الكرام.

حيث سارع “كرم كردي” عضو الإتحاد المصري لكرة القدم للرد على “بلماضي” مُعتبرا التبريرات التي وضعها الآخير بالغير منطقية خاصة وأن المباريات ستقام في الليل.

وقال “كردي” في تصريحات تلفزيونية:”كان على جمال بلماضي قول الحقيقة بأنه خائف من الجماهير المصرية وليس من الحرارة والرطوبة”.

ويبدو أن المصريون يُريدون الإصطياد في المياه العكرة وتلفيق التهم للناخب الجزائري التي كانت تصريحاته واضحة وضوح الشمس.