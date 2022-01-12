بالفيديو.. بلماضي يُعلق على نرفزته الزائدة أمام سيراليون “مانقدرش نتبدل”

علق الناخب الوطني “جمال بلماضي” على نرفزته الزائدة أمام سيراليون أمس الثلاثاء.

بلماضي قال في تصريحات للنهار منذ قليل:”لا أعتبر ماقمت به نرفزة وإنما كنت أعيش المواجهة وأتفاعل معها بكل جوارحي فقط”.

“كل مدرب ولديه طريقته الخاصة في عيش المواجهة وأنا أعيش المواجهة بتلك الطريقة وليست هاته هي المرة الأولى”.

“أظن أنني تفاعلت بشكل أكبر أمس أمام سيراليون لأن هدف التقدم تأخر نوعا ما ومانقدرش نتبدل”.