بالفيديو.. بلماضي يُغادر غاضبا لهذا السبب !

غادر أمسية اليوم الإثنين الناخب الوطني جمال بلماضي المنطقة المُختلطة غاضبا رافضا مواصلة الرد على أسئلة الصحفيين.

الرجل الأول في التشكيلة الوطنية انطلق في الإجابة على أسئلة الصحفيين بطريقة عادية في بداية الأمر.

“الكوتش جمال” سُرعان ماغادر المنطقة المُختلطة بسبب تجاوز صُحفي للحاجز المُخصص لمسافة الأمان بسبب فيروس كورونا.

ويبدو أن بلماضي رفض إكمال المنطقة المُختلطة تفاديا للاجابة على أسئلة تخص مُستقبله على رأس العارضة الفنية.

شاهد.. بلماضي يغادر المنطقة المختلطة بعد تجاوز أحد الصحفيين الحاجز