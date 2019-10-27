بالفيديو.. بلماضي يُفجرها:”هكذا عاقبت محرز قبل كأس أمم إفريقيا”

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن خبايا مهمة تتعلق بعلاقته مع القائد الأول للخضر “رياض محرز”.

وقال “بلماضي” في تصريحات لقناة “بيين سبورتس”:في تربص قطر قبل كأس أمم إفريقيا خرج رياض محرز متأخرا ب30 ثانية عن البقية ونحن في الحافلة”.

“كنا بصدد الذهاب لإجراء حصة تدريبية، اللاعبون قالوا لي كوتش كوتش لقد وصل رياض، طلبت من سائق الحافلة الا ينتظر”.

“استقل محرز سيارة آجرة وجاء للتدريبات، شاهد كل الحصة التدريبية مثل الطفل الصغير، كان يُشاهد التدريبات ويريد الدخول، بعدها بيومين لم يلعب ضد مالي”.