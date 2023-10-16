بالفيديو.. بلماضي ينفجر غضبا في وجه بن رحمة 

انتفض مدرب الخضر جمال بلماضي في وجه المهاجم سعيد بن رحمة بعد استبداله في الدقيقة 66 من عمر المواجهة التي كانت فيها ندية كبيرة خاصة في الشوط الثاني.

ومسك جمال بلماضي المهاجم بن رحمة من قميصه إثناء استبداله بعد تبادل بعض الكلمات بين الثنائي، و يبدو أن الحادثة قد تؤثر كثيرا على مستقبل مهاجم ويست هام.

ويبدو أن الخسارة أمام الفراعنة أثناء الاستبدال، أثرت كثيرا على معنويات الناخب الوطني جمال بلماضي الذي وصل به الأمر الى مسك بن رحمة من قميصه.

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