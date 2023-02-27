بالفيديو.. بلوغر مصرية تفقد بصرها خلال حادث أليم وخطيبها يتركها على الفور

تصدرت البلوغر المصرية سارة محمد، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان تعرضها لحادث مروع، فقدت على إثره بصرها.

ووفقا لما تم تداوله، فإن البلوغر سارة محمد، تعرضت لحادث مروع، خلال عودتها إلى المنزل برفقة خطيبها. فقدت على إثره بصرها، حيث تعرضوا لإطلاق نار شديد من قبل مجهولين على الطريق الصحراوي، مستهدفين سرقة السيارة.

ووقع الحادث الأليم خلال عودة سارة مع خطيبها إلى المنزل، في تمام الساعة 10 مساءًا، الخميس الماضي.

وتم نقل سارة وخطيبها إلى المستشفى الميري بالإسكندرية، حيث أكد الأطباء تعرضها لإصابات بالغة. أدت إلى تجمع دموي ونزيف بالمخ، وفقدان البصر.

وأرجع الأطباء سبب فقدانها البصر إلى تدمير أنسجة العين، بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا في عينها. حيث خضعت سارة لإجراء عملية بالمخ.

أما خطيبها فقد تعرض إلى بعض الجروح والكدمات السطحية، حيث لم تكن حالته بالغة الخطورة بخلاف خطيبته.

وكشف مصطفى خطيب البلوجر سارة محمد، تفاصيل هامة في مداخلة هاتفية مع الإعلام المصري “أنا من وقت الحادثة مشغول. لا أعول إتمام مراسم الزواج في الوقت الحالي”.

واستطرد قائلا “أنا لم أكن أنوي تركها، إلا أن والديها يرفضانني منذ البداية دون سبب يذكر”.

من جانبه قال والد البلوجر سارة، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلام المصري “خطيبها منذ الحادث. لم يأت للاطمئنان إلا مرة واحدة فقط. جاء إلى المستشفى عمل مشاكل وانصرف”.