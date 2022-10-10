بالفيديو.. بلومي “الصغير” يُسجل هدفا رائعا في البرتغال !

واصل اللاعب الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي، تألقه في البرتغال ليخطف الأنظار.

نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، سجل هدفا رائعا مع فريقه فارنزي لأقل من 23 سنة.

حيث منح ابن مدينة معسكر الفوز لفريقه أمام بورتيمونينسي في الدوري البرتغالي للرديف.

وكان “بلومي الصغير” قد تألق بألوان مولودية وهران قبل أن يحترف في البرتغال.