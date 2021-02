بالفيديو.. بلومي “الصغير” يُسجل هدفا عالميا في البطولة

محمد البشير بلومي سجل الهدف السادس للحمراوة ضد الضيف إتحاد بسكرة بملعب الشهيد أحمد زبانة.

هدف بلومي “الصغير” الذي جاء في الدقيقة ال90+1 كان تحت أنظار والده الذي تواجد في المنصة الشرفية.

يُذكر أن محمد البشير بلومي تواجد رفقة المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة في دورة لوناف.

🇩🇿⚽️ What a goal by 19-year old Bachir Belloumi with his father, Algeria legend and 1981 African Player of the Year, Lakhdar Belloumi watching on from the stands 🔥🔥 #TeamDZ pic.twitter.com/FipTMnF7Tm

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) February 12, 2021