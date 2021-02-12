بالفيديو.. بلومي “الصغير” يُسجل هدفا عالميا في البطولة

سجل أمسية اليوم الجمعة نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية “لخضر بلومي” هدفا عالميا مع فريقه مولودية وهران.

محمد البشير بلومي سجل الهدف السادس للحمراوة ضد الضيف إتحاد بسكرة بملعب الشهيد أحمد زبانة.

هدف بلومي “الصغير” الذي جاء في الدقيقة ال90+1 كان تحت أنظار والده الذي تواجد في المنصة الشرفية.

يُذكر أن محمد البشير بلومي تواجد رفقة المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة في دورة لوناف.