بالفيديو.. بلومي هداف في مواجهة بنفيكا

بصم الدولي الجزائري محمد بشير بلومي، اليوم الإثنين، على هدف جديد، في مباراة فريقه فارينزي، أمام نادي بنفيكا.

وشارك بلومي أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فارينزي، في هذا اللقاء الذي يدخل ضمن الجولة الـ30 من الدوري البرتغالي الممتاز.

كما تمكن الدولي الجزائري، من تسجيل هدف في الدقيقة الـ23 هذه المباراة، والذي عدل من خلاله النتيجة لفريق فارينزي.

وانتهت هذه المباراة بهزيمة محمد بشير بلومي، وناديه فارينزي، بنتيجة ثلاثة أهداف، لهدف واحد، لصالح بنفيكا.