بالفيديو.. بلومي هداف في مواجهة بنفيكا
بقلم كريم تيغرمت
بصم الدولي الجزائري محمد بشير بلومي، اليوم الإثنين، على هدف جديد، في مباراة فريقه فارينزي، أمام نادي بنفيكا.
وشارك بلومي أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فارينزي، في هذا اللقاء الذي يدخل ضمن الجولة الـ30 من الدوري البرتغالي الممتاز.
كما تمكن الدولي الجزائري، من تسجيل هدف في الدقيقة الـ23 هذه المباراة، والذي عدل من خلاله النتيجة لفريق فارينزي.
وانتهت هذه المباراة بهزيمة محمد بشير بلومي، وناديه فارينزي، بنتيجة ثلاثة أهداف، لهدف واحد، لصالح بنفيكا.
MAGNIFIQUE BUUUUUUT DE MOHAMED BACHIR BELLOUMI FACE AU BENFICA pic.twitter.com/07bwkvuDJ7
— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) April 22, 2024
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