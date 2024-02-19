بالفيديو.. بلومي يبصم على هدف جديد في مواجهة براغا

نجح الدولي الجزائري بشير بلومي، أمس الأحد، في هز الشباك مجددا، خلال المباراة التي جمعت فريقه فارنسي، بسبورتينغ براغا.

وشارك بلومي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فارنسي، في هده المباراة التي جمعتهم بمضيفهم سبورتنغ براغا، برسم الجولة الـ22 من الدوري الاببررتغالي الممتاز.

وبرز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ74 من عمر هذا اللقاء، أين تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لناديه في هذه المباراة.

وانتهت المواجهة بهزيمة بشير بلومي، وفريقه فارننسي، بنتيجة هدفين لهدف، لصالح نادي سبوتينغ براغا.