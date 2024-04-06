بالفيديو.. بلومي يساهم بتمريرة حاسمة في فوز فارينزي أمام بوافيستا

ساهم الدولي الجزائري بشير بلومي، في الفوز الذي حققه ناديه فارينزي، أمس الجمعة، في مواجهة الضيف بوافيستا.

وشارك بلومي أساسياً ضمن تشكيلة ناديه فارينزي، في هذا اللقاء أمام بوافيستا، برسم الجولة الـ28 من الدوري البرتغالي الممتاز.

كما تمكّن الدولي الجزائري، من البروز في الدقيقة الـ39، أين قام بمجهود فردي في منطقة العمليات، أنهاه بتمريرة حاسمة جاء من خلالها الهدف الثاني لفريقه.

وانهى بشير بلومي، وناديه فارينزي، هذه المباراة لصالحهم بنتيجة هدفين دون رد، على حساب الضيف فريق بوافيستا.