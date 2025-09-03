بالفيديو.. بلومي يسجل ثنائية مع رديف هال سيتي ويؤكد استعادته لمستواه

قاد الدولي الجزائري، بشير بلومي، رديف ناديه هال سيتي الانجليزي، لفوز عريض، على حساب نظرائهم من نادي بيرمنغهام.

وشارك بلومي، أساسياً ضمن تشكيلة رديف ناديه هال سيتي، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الاولى من كأس الدوري الإنجليزي لأقل من 21 عاما.

وتألق الدولي الجزائري، في هذه المباراة، بتسجيله ثنائية كاملة، وتقديمه مردود كبير ساهم من خلاله في فوز رديف هال سيتي بخماسية كاملة مقابل هدف واحد.

وبهذا أكد بشير براهيمي، العائد من إصابة خطيرة، استعادته لكامل مستواه، وجاهزيته للعودة إلى المنافسة الرسمية مع الفريق الأول لناديه هال سيتي.