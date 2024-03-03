بالفيديو.. بلومي يسجل هدفا خرافيا في الدوري البرتغالي

سجل الدولي الجزائري بشير بلومي هدفا خرافيا و عالميا رفقة ناديه فارينسي في مرمى نادي سبورتينغ لشبونة.

و افتتح بشير بلومي باب التسجيل في الدقيقة 32 من عمر المباراة المثيرة، التي كان بطلها الجزائري صاحب القدم اليسرى السحرية.

كما قلص ابن الأسطورة الجزائرية لخضر بلومي النتيجة لفريقه فارينسي، بعدما كان الفريق الخصم متقدما بثنائية.

ويواصل بلومي تقديم مباريات في القمة، كما ابان عن إمكانيات كبيرة قد تكون كفيلة لقيادته لحمل ألوان أحدى الفرق الكبيرة في أوروبا خلال المواسم القليلة القادمة.