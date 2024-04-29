بالفيديو.. بلومي يسجل هدفا عالميا على طريقة محرز

عاد الدولي الجزائري بشير بلومي للممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الجميلة رفقة ناديه فارينسي الناشط في القسم الأول من الدوري البرتغالي

وسجل بشير بلومي هدفا ولا أروع على طريقة النجم الجزائري الأخر رياض محرز، في مباراة ناديه أمام نادي أستريلا أمادورا في الدقيقة 47.

ويتواجد مهاجم الخضر في فورمة عالية، و هو الذي سبق له تسجيل هدف شخصي جميل في الجولة الماضية من مباراة فريقه أمام نادي بنفيكا. وهو اللاعب الذي يتواجد ضمن مخططات عدد كبير من الأندية البريطانية.

يجدر للإشارة، إنتهت المباراة المثيرة، بالفوز بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 31 من الدوري البرتغالي.