بالفيديو.. بلومي يسجل هدفا عالميا في مرمى سبورتينغ لشبونة

تمكن الدولي الجزائري بشير بلومي، من هز الشباك مجددا، خلال المواجهة التي جمعت فريقه فارنزي، أمس الأحد، بسبورتينغ لشبونة.

وشارك بلومي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فارنوزي، في هذه المواجهة التي جمعتهم بسبورتينغ لشبونة، برسم الجولة الـ24 من الدوري البرتغالي.

وبرز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول، أين نجح في تسجيل هدف رائع، وتقليص الفارق لصالح فارنزي.

وانتهت المواجهة، بهزيمة بشير بلومي، وناديه فارنوي، بنتيجة ثلاثة أهداف، مقابل هدفين، لصالح فريق سبورتينغ لشبونة.