بالفيديو.. بلومي يعزز رصيده التهديفي في الدوري البرتغالي

قاد الدولي الجزائري بشير بلومي فريقه فارينني للفوز برباعية كامل مقابل ثلاثة أمام المستضيف ريو أفي في البطولة البرتغالية.

وافتتح بشير بلومي باب التسجيل لفريق فاريننزي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ليتواصل المهرجان التهديفي لفريقه ضمن الجولة التاسعة من عمر الدوري البرتغالي.

ويواصل ابن أسطورة كرة القدم الجزائرية التألق في سماء الكرة البرتغالية، على أمل استقطاب اهتمام إحدى الأندية الكبيرة في دوريات القارة العجوز.

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