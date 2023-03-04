بالفيديو.. بلومي يكرّم العالم الجزائري بلقاسم حبّة في الإمارات

قام الدولي الجزائري لخضر بلومي بإلتفاتة رائعة اتجاه العالم الجزائري البروفيسور بلقاسم حبة بدولة الإمارات.

وقام لخضر بلومي باعتراف بالإنجازات الكبيرة التي قام بها البروفيسور الجزائري، بعدما كان بلومي حاضر في اللقاء بمثابة ممثل لجمعية راديوز التي سترأسها قادة الشافي.

وفي جلسة حميمية، فرح كثيرا العالم بلقاسم حبة بالشهادة الرفيعة والميدالية والهدايا التي منحت له. كما أثنى هو الأخر بالمشوار الكبير لابن مدينة معسكر.

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