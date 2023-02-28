بالفيديو.. بلومي يمنح أسيست خرافي في مباراة نجوم العالم
بقلم عزيز طالبي
قدّم أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي مستوى كبير في المباراة الخيرية التي جمعت بين نجوم كأس العالم ونجوم أسيا في دبي.
وعرفت المباراة حضور نجوم من مختلف البلدان أبرزهم الأسطورة البرازيلية روماريو رفقة مواطنه ريفالدو، التي لعبت بهدف دعم أصحاب الهمم.
ومنح بلومي تمريرة حاسمة على طريقته الخاصة في الهدف الذي سجّل على طريقة البرازيلي رونالدو.
مراوغة على طريقة الظاهرة رونالدو..
شاهد الهدف الأول الجميل في المباراة الخيرية#نجوم_كأس_العالم x #نجوم_كأس_آسيا pic.twitter.com/WqkRh8Zee4
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 28, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption
رابط دائم : https://nhar.tv/Yc4Km