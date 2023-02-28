بالفيديو.. بلومي يمنح أسيست خرافي في مباراة نجوم العالم

قدّم أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي مستوى كبير في المباراة الخيرية التي جمعت بين نجوم كأس العالم ونجوم أسيا في دبي.

وعرفت المباراة حضور نجوم من مختلف البلدان أبرزهم الأسطورة البرازيلية روماريو رفقة مواطنه ريفالدو، التي لعبت بهدف دعم أصحاب الهمم.

ومنح بلومي تمريرة حاسمة على طريقته الخاصة في الهدف الذي سجّل على طريقة البرازيلي رونالدو.

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