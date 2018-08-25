بالفيديو…بنادق الدولة تباع بسعر خيالي عبر المواقع الالكترونية

إتخدت مجموعة من الصيادين من المواقع الالكترونية وسيلة لبيع بنادقهم من نوع” بيكال” الروسية.

بنادق الصيادين منحتها لهم الدولة تعويضا لهم عن بنادقهم القديمة التي تم سحبها لهم خلال العشرية السوداء..

و بلغ ثمن البندقية أضعاف أضعاف الثمن الحقيقي في مؤسسة الصانعة لهذه النوعية فقد وصل سعرها إلى 100مليون .

وأرجع عمر الزاهي رئيس الفديرالية الوطنية للصيادين الجزائريين، أن لجوء هذه الفئة لبيع بنادقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ناجم عن الظروف الإجتماعية التي إستدعت إلى ذلك.

فيما تحصلت قناة “النهار”، على كيفية و أهم الاجراءات التي يتبعها الباعة لبيع بنادق من خلال مكالمة هاتفية مع أحدهم.