بالفيديو.. بنزيمة يُساند الجزائر في “كان إيفري” !!

عبّر الدولي الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني، عن دعمه الفريق الجزائري المشارك في دورة “كان إيفري”.

وتمنى مهاجم الملكي ذو الأصول الجزائرية، التوفيق للفريق الأخضر في الدورة المقامة بباريس على شاكلة نسخة مصغرة لكأس إفريقيا.

يذكر أن الدورة تعرف مشاركة العديد من البلدان على غرار تونس، المغرب، السنغال، كاميرون وكوديفوار وتشهد إهتماما كبيراً بفرنسا.