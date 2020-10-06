بالفيديو.. بن العمري: “الهدرة في الميدان”

أدلى المدافع الجزائري “جمال بن العمري” أول تصريح له كلاعب لنادي “ليون” الفرنسي، مؤكدا أنه سيقول كلمته في الميدان.

وقال “بن العمري” في تصريح للموقع الرسمي لنادي “ليون”: “أنا سعيد بانضمامي لنادي ليون الذي لعب نصف نهائي دوري الأبطال”.

وأضاف: “الجميع شاهد بن العمري في كأس إفريقيا الأخيرة، وأي لاعب كرة قدم يجب أن يكون لديه طموح كبير”.

وتابع: “الآن سأعمل جاهدا حتى أكون جاهزا والكلام سيكون في أرضية الميدان”.