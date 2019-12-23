بالفيديو.. بن العمري ممرر حاسم أمام الشرطة العراقي

عاد المدافع الجزائري جمال بن العمري للمشاركة الأساسية مع فريقه الشباب السعودي باعد فترة طويلة من المقاطعة بسبب المشاكل التي عاشها مع الفريق السعودي.

وكان بن العمري وراء التمريرة الحاسمة التي سجل منها اللاعب الكولومبي دانييلو مورينو الهدف الأول لفريقه أمام النادي العراقي.

وفاز فريق الشباب السعودي برباعية نظيرة أمام الشرطة العراقي في منافسة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.