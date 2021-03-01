بالفيديو.. بن العمري يبرز مهاراته الفنية في تدريبات ليون

أظهر الدولي الجزائري جمال بن العمري جانبا من مهاراته الفنية، خلال مشاركته في الحصة التدريبية لناديه ليون.

وبعدما أثبت بن العمري، في المباريات الماضية، قوته البدنية، وصلابته الدفاعية، تفنن في إحدى اللقطات من حصة تدريبية في ترويض الكرة.

وحظيت هذه اللقطة الفنية التي قام بها صخرة دفاع الخضر، بإعجاب، وتفاعل كبير من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.